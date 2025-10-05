करवा चौथ पर अपनी पत्नी को दें ये 5 तोहफे, उनके चेहरे पर आएगी मुस्कान

करवा चौथ पर सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस साल यह त्योहार 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। यह पर्व पति-पत्नी के अटूट रिश्ते का प्रतीक भी होता है। पत्नियां सारा दिन अपने पति की खुशियों के लिए भूखी-प्यासी रहती हैं। इसके बदले पतियों का फर्ज बनता है कि वे उन्हें कोई शानदार तोहफा दें। आप अपनी पत्नी को ये 5 तोहफे दे कर उनके चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान ला सकते हैं।

#1 सोने या हीरे के जेवर करवा चौथ जैसे त्योहार पर आपको अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदने चाहिए। पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उन्हें इतने खास दिन सोना पहनाने से बरकत आ सकती है। अगर आपकी पत्नी सोने से ज्यादा हीरे पसंद करती हैं तो उन्हें हीरे के जेवर खरीदकर दें। आप उन्हें सोने का हार, कंगन, नथ या मांग टीका भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हीरे की अंगूठी या नथ भी अच्छे तोहफे होंगे।

#2 सौंदर्य के उत्पाद हर महिला चाहती है कि करवा चौथ पर उसकी त्वचा निखरी हुई और चमकदार दिखाई दे। ऐसे में आप इस पर्व पर अपनी पत्नी को त्वचा की देखभाल या मेकअप के उत्पाद भेंट कर सकते हैं। उन्हें सीरम, टोनर, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर जैसे उत्पादों से भरा पैकेज दें। इसके अलावा उन्हें फाउंडेशन, ब्लश, लिपस्टिक और मस्कारा अदि जैसे मेकअप उत्पाद भी खरीदकर दें। आप इन सभी चीजों के रखने के लिए मेकअप वैनिटी भी दिला सकते हैं।

#3 हेयर स्टाइलिंग उपकरण या ब्रांडेड पर्स महिलाओं को तैयार होते वक्त सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि बालों को कैसे स्टाइल किया जाए। आप अपनी पत्नी को हेयर स्टाइलिंग उपकरण दिलाकर उनकी इस समस्या का हल कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो उन्हें डाइसन दिला दें। वहीं, कम बजट होने पर उनके लिए हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर या क्रिम्पर खरीद लें। इसके अलावा उन्हें ब्रांडेड पर्स दे कर भी खुश किया जा सकता है।

#4 भावनात्मक तोहफा अगर आप अपनी पत्नी को असल मायने में खुश करना चाहते हैं तो उनकी पसंद का ध्यान रखें। करवा चौथ से पहले बातों-बातों में पता लगाने की कोशिश करें की उन्हें किस चीज की जरूरत है। अगर आप बिना कहे वही चीज उन्हें दे देंगे तो वे भावुक हो जाएंगी। इसके अलावा आप उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए भावनात्मक तोहफे भी दे सकते हैं। इनमें आप दोनों की तस्वीरों वाली स्क्रैपबुक और उनकी पेंटिंग आदि शामिल हो सकती हैं।