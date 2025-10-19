दिवाली पार्टी का मजा हो जाएगा दोगुना, अगर आप प्रियजनों के साथ खेलेंगे ये 5 खेल

20 अक्टूबर को सारा देश दिवाली के जश्न में मगन रहेगा और हर शहर रोशनी से सराबोर रहेगा। इस खास त्योहार पर जगह-जगह दिवाली पार्टियां आयोजित की जाती हैं। इनके दौरान परिवार, रिश्तेदार और दोस्त-यार साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। हालांकि, कोई भी पार्टी तभी मजेदार बनती है जब उसके दौरान मनोरंजक खेल खेले जाएं। अगर आप दिवाली पर ये 5 खेल खलेंगे तो आपकी पार्टी सबसे धमाकेदार बन जाएगी।

#1 ताश दिवाली के दिन सभी लोग ताश खेलते हैं, जो असल में शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, दिवाली और जमघट पर ताश खेलने की परंपरा भगवान शिव और माता पारवती से शुरू हुई थी। इस दिन माता पारवती ने भगवान शिव से कहा था कि जो व्यक्ति दिवाली की रात को ताश खेलेगा, उसे सालभर समृद्धि प्राप्त होगी। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 पत्ती, पोकर और UNO जैसे ताश वाले खेलों का आनंद लें।

#2 तंबोला तंबोला एक मजेदार बोर्ड गेम है, जिसे हाउजी भी कहते हैं। यह खेल हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, क्योंकि यह आसान होता है। इस खेल में सभी खिलाडियों को एक पर्ची दी जाती है, जिनमें अलग-अलग अंक लिखे होते हैं। एक खिलाड़ी कोई भी अंक बोलता जाता है और जिनकी पर्चियों पर वे अंक लिखे होते हैं, वे उन्हें काटते जाते हैं। जिसकी पर्ची पर लिखे सभी अंक सबसे पहले कट जाते हैं, वह जीत जाता है।

#3 डंब चारेड्स अगर आप और आपके प्रियजन टीमों में बटकर कोई खेल खेलना चाह रहे हैं तो डंब चारेड्स चुनें। इसमें एक टीम दूसरी टीम के किसी एक सदस्य को कोई फिल्म बताती है। उस सदस्य को अपनी टीम के अन्य खिलाडियों को बिना बोले महज इशारों के जरिए फिल्म का नाम बताना होता है। जो टीम सबसे ज्यादा फिल्मों के नाम बता देती है, वह विजेता बन जाती है। इस दौरान जो खट्टी-मीठी नोकझोक होंगी, वो आपका दिन बना देंगी।

#4 म्यूजिकल चेयर आप दिवाली पार्टी पर म्यूजिकल चेयर खेल सकते हैं, जिससे बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। इसके दौरान खेलने वाले लोगों की संख्या से कम कुर्सियां रखी जाती हैं और गाने बजाए जाते हैं। सभी लोगों को कुर्सियों के आस-पास गोल-गोल घूमना होता है और गाना बंद होते ही उनपर बैठना होता है। जो लोग कुर्सी पर नहीं बैठ पाते, वे खेल से बाहर होते जाते हैं। हर राउंड में कुर्सियों की संख्या भी कम होती जाती है।