दिवाली के दौरान अस्थमा के मरीज इन 5 टिप्स का पालन करके रह सकते हैं सुरक्षित

दिवाली का पर्व अपने साथ खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। इस दिन सभी के घरों में दीपक जगमगाते नजर आते हैं और चारों तरफ रोशनी का सैलाब आ जाता है। दिवाली के जश्न के दौरान पटाखे जलाए जाते हैं, जिनसे धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण होता है। इसकी वजह से अस्थमा के मरीजों को तकलीफ होती है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगर आपको भी यह बीमारी है तो दिवाली पर आप ऐसे सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 धुंए के संपर्क में न आएं आप दिवाली के दिन दूसरों को पटाखे जलाने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए, आपको पटाखों के धुंए से खुद को बचाकर रखना होगा। जिस समय पटाखे जलाए जा रहे हों, उस वक्त अपने घर के अंदर ही रहें। ऐसा करने से आप धुंए, धूल और वायु प्रदूषण के संपर्क में नहीं आएंगे और आपको असुविधा भी नहीं होगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से मास्क जरूर लगा लें।

#2 पौष्टिक भोजन करें दिवाली के दिन खुद को मिठाइयां और स्नैक्स खाने से रोक पाना मुश्किल होता है। हालांकि, अस्थमा के मरीजों को तैलीय व्यंजन खाने से परहेज करना चाहिए। आपको उत्सव के दौरान भी पौष्टिक डाइट ही लेनी चाहिए, जो आपकी स्थिति को और न बिगाड़े। थोड़ी मिठाइयां और स्नैक्स खाना सही है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनका सेवन न करें। इनके बजाय ताजा फल और घर का बना भोजन खाएं और शराब और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें।

#3 एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें रोशनी के इस त्योहार पर घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। इस दौरान दरवाजा खुलने पर धूल और धुआं घर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना समझदारी भरा निर्णय होगा। यह एक ऐसा उपकरण होता है, जो प्रदूषित हवा को खींच लेता है और उसे स्वच्छ करके छोड़ता है। इसे चलाने से घर के अंदर की हवा सुरक्षित और ताजा रहेगी। इसे चलाते वक्त खिड़की और दरवाजे खुले न रखें।

#4 अपनी दवाइयां अपने पास रखें दिवाली के जश्न के दौरान अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे में अहम होगा कि आप अच्छी तरह से तैयार रहें और अपनी दवाइयां लेना न भूलें। अपने इनहेलर को हमेशा अपने पास ही रखें, ताकि आपको अस्थमा का अटैक न आए। अगर आपको दवाइयां लेने और इनहेलर इस्तेमाल करने पर भी बेहतर महसूस न हो तो देर न करें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।