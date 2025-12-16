सर्दियों के दौरान पैरों की त्वचा को नमी प्रदान करने में सहायक हैं ये 5 स्क्रब

सर्दियों में ठंड की वजह से पैरों की त्वचा पर रूखापन और खिचाव आ जाता है। इससे बचने के लिए त्वचा की सफाई करना जरूरी है, लेकिन इस काम के लिए बाजार में मौजूद महंगे और अप्राकृतिक तत्वों से युक्त स्क्रब खरीदने की बजाय घर पर खुद ही बनाकर इस्तेमाल करें। आइए आज हम आपको पांच ऐसे स्क्रब की विधि बताते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आपके पैरों की त्वचा नरम और मुलायम रहेगी।

#1 कॉफी और चीनी का स्क्रब कॉफी और चीनी का स्क्रब बनाकर इस्तेमाल करने से आपके पैर मुलायम और चमकदार दिखेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 बड़ी चम्मच कॉफी पाउडर, 2 बड़ी चम्मच ब्राउन शुगर और 1 बड़ी चम्मच नारियल का तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मलें और लगभग 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें। इससे आपके पैरों की त्वचा ताजगी महसूस करेगी।

#2 ओटमील और बादाम के तेल का स्क्रब ओटमील और बादाम के तेल का स्क्रब पैरों की मृत त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उन्हें नमी भी प्रदान कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 बड़ी चम्मच ओटमील, 1 बड़ी चम्मच बादाम का तेल और थोड़ा पानी डालकर मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। अंत में गुनगुने पानी से अपने पैर धो लें।

#3 शहद और नींबू का स्क्रब शहद और नींबू का स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करने के साथ नमी देने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 1 बड़ी चम्मच शहद, 2 बड़ी चम्मच चीनी और नींबू के रस की कुछ बूंदें डालकर मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मलें और लगभग 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें।

#4 बादाम का तेल और चावल का स्क्रब बादाम का तेल और चावल का स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करने के साथ उसे मुलायम बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का पाउडर, 1 बड़ी चम्मच बादाम का तेल और थोड़ा पानी डालकर मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। अंत में गुनगुने पानी से अपने पैर धो लें।