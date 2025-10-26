शादी में सेक्विन साड़ी के साथ पहनें ये 5 फैशन एक्सेसरीज, मिलेगा स्टाइलिश लुक

सेक्विन साड़ी एक ऐसी पारंपरिक पोशाक है, जो न केवल सुंदरता बढ़ाती है बल्कि आत्मविश्वास भी देती है। इन साड़ियों पर लगे छोटे-छोटे चमकीले टुकड़े इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। हालांकि, इन साड़ियों के साथ सही फैशन एक्सेसरीज पहनना जरूरी है ताकि आपका लुक पूरा और बेहतरीन लगे। आइए जानते हैं कि सेक्विन साड़ी के साथ किन-किन फैशन एक्सेसरीज को शामिल करना फायदेमंद है।

#1 झुमके सेक्विन साड़ी के साथ बड़े झुमके पहनना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये न केवल आपके चेहरे को आकर्षक बनाते हैं बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाते हैं। अगर आपकी साड़ी हल्के रंग की है तो आप भारी झुमके चुन सकती हैं, वहीं गहरे रंग की साड़ियों के साथ हल्के और सरल डिजाइन वाले झुमके अच्छे लगते हैं। इससे आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखेगा।

#2 कलाई घड़ी कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ी आपके हाथों को स्टाइलिश बनाने में मदद करती है। सेक्विन साड़ी के साथ एक सरल और सुंदर डिजाइन वाली घड़ी चुनें। यह न केवल समय देखने में मदद करेगी बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाएगी। अगर आपकी साड़ी बहुत चमकीली है तो एक सादा घड़ी का पट्टा चुनें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और संतुलित दिखे।

#3 क्लच बैग क्लच बैग एक ऐसी एक्सेसरी है, जो आपकी सेक्विन साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप अपने जरूरी सामान रख सकती हैं और यह आपके पूरे लुक को पूरा करता है। आप चमकदार या हल्के रंग का क्लच बैग चुन सकती हैं जो आपकी साड़ी के साथ मेल खाता हो। इसके अलावा आप किसी खास अवसर पर बड़े आकार का क्लच बैग भी चुन सकती हैं, जिसमें थोड़ी कढ़ाई की गई हो।

#4 ब्रेस्लेट ब्रेस्लेट आपके हाथों को सुंदरता प्रदान करता है। अगर आपको चूड़ियां नहीं पसंद है तो ब्रेस्लेट आपके लुक को और आकर्षित बना सकता है। आप भारी ब्रेस्लेट चुन सकती हैं या फिर हल्के डिजाइन वाला ब्रेस्लेट भी अच्छा लगेगा। यह न केवल आपको एक खास लुक देगा बल्कि आपकी सेक्विन साड़ी के साथ मेल खाएगा और आपके पूरे पहनावे को आकर्षक बनाएगा।