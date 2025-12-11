इन नस्लों वाले कुत्तों को पानी से है बहुत प्यार, उसमें खेलते हुए रहते हैं खुश

ज्यादातर कुत्ते नहाने का नाम सुनते ही छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें भीगना पसंद नहीं होता। हालांकि, कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं, जिन्हें पानी से प्यार होता है। ये कुत्ते न केवल पानी में तैरने का आनंद लेते हैं, बल्कि उन्हें पानी से बाहर निकालना ही नामुमकिन हो जाता है है। आइए जानते हैं उन 5 कुत्तों की नस्लों के बारे में, जिन्हें पानी पसंद होता है और जो नहाते समय बहुत खुश रहती हैं।

#1 लैब्राडोर रिट्रीवर लैब्राडोर रिट्रीवर कुत्तों की सबसे लोकप्रिय नस्लों में से एक है, जो पानी में तैरने के लिए मशहूर है। ये कुत्ते न केवल तैराकी में माहिर होते हैं, बल्कि पानी में गोताखोरी भी करते हैं। इनकी ऊर्जा और उत्साह इन्हें पानी में खेलने का आनंद देता है। इनका मजबूत शरीर और लंबी टांगें इन्हें पानी में तेजी से तैरने में मदद करती हैं। साथ ही इनके लंबे बालों के कारण इन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती।

#2 न्यूफाउंडलैंड न्यूफाउंडलैंड कुत्ते बहुत बड़े होते हैं, जिनका सिर किसी इंसान के सिर से भी बड़ा होता है। ये कुत्ते भी पानी में खेलकर बेहद खुश हो जाते हैं। इनका मोटा और मुलायम फर इन्हें ठंडे पानी में भी गर्म रखता है। ये कुत्ते न केवल तैराकी में माहिर होते हैं, बल्कि बचाव कार्यों में भी निपुण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पानी से बाहर निकालना हो तो ये कुत्ते अपनी ताकत से उसे बचा सकते हैं।

#3 गोल्डन रिट्रीवर गोल्डन रिट्रीवर एक अन्य लोकप्रिय नस्ल है, जो पानी में तैरकर खेलना पसंद करती है। इनकी लंबी पूंछ और मजबूत पंजे इन्हें पानी में तेजी से तैरने में मदद करते हैं। ये कुत्ते बहुत ही मिलनसार होते हैं और पानी में बच्चों के साथ खेलने हुए सबसे खुश रहते हैं। इनकी ऊर्जा और उत्साह के चलते ये बार-बार पानी में कूदते रहते हैं। आप अपने गोल्डन रिट्रीवर को गेंद देकर और खुश कर सकते हैं।

#4 पूडल पूडल एक बुद्धिमान और सक्रिय नस्ल है, जो अलग-अलग आकार में पाई जाती है। इन कुत्तों को भी पानी से खास लगाव होता है। इनका घुंघराला फर पानी को सोखता नहीं है, जिससे ये आसानी से तैरते रहते हैं। पूडल कुत्ते बहुत ही मिलनसार होते हैं और पूल में बच्चों के साथ खेलते हुए बेहद खुश नजर आते हैं। हालांकि, टॉय पूडल के तैरते समय उस पर नजर जरूर रखें।