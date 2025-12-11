लखनऊ की यात्रा के दौरान इन 5 बाजारों का करें रुख, मिलेगा खरीदारी का मजा

लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यह अपने इतिहास, खूबसूरत वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लखनऊ में कई बाजार हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, जूते और अन्य सामान खरीद सकते हैं। यहां के बाजार न केवल खरीदारी के लिए बेहतरीन स्थान हैं, बल्कि इनसे आप शहर की संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से देख सकते हैं। आइए लखनऊ के 5 बेहतरीन बाजारों के बारे में जानते हैं।

#1 हजरतगंज हजरतगंज लखनऊ का सबसे पुराना और मशहूर बाजार है। यह बाजार पुरानी इमारतों और आधुनिक दुकानों का मिश्रण है। यहां आप पारंपरिक कपड़े, जूते, गहने और अन्य सामान खरीद सकते हैं। हजरतगंज को लखनऊ का दिल भी कहा जाता है और यहां आपको सभी जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। यहां की गलियों और दुकानों में घूमते हुए आप चाय, चाट और मोमो जैसे कई स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं।

#2 अमीनाबाद अमीनाबाद लखनऊ का सबसे प्रमुख बाजार है, जहां आप पारंपरिक कपड़े, खासकर लखनवी चिकनकारी की सलवार-कमीज और साड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां आपको हस्तशिल्प सामान, जूते और अन्य पारंपरिक वस्तुएं भी मिलेंगी। अमीनाबाद में कई छोटी-बड़ी दुकानें हैं, जहां आप कम दाम में भी बेहतरीन सामान ले सकते हैं। यह इस शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहां कई स्टाल भी लगते हैं। यहां आप लखनऊ की असली संस्कृति को देख सकेंगे।

#3 चौक चौक लखनऊ का एक ऐतिहासिक बाजार है, जो अपने पुराने मस्जिदों और इमारतों के लिए मशहूर है। यहां आप कुर्ता-पायजामा और लखनवी चिकनकारी के कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा चौक में गहनों की भी कई दुकानें लगती हैं, जहां आपको इनकी विविधता मिल सकती है। यहां की गलियां और दुकानों की सजावट आपको पुराने समय की याद दिला सकती हैं। इस बाजार में एक फूड स्ट्रीट भी है, जहां का खाना आपका दिल खुश कर देगा है।

#4 आलमबाग आलमबाग लखनऊ के बीच क्षेत्र में बसा स्थान है, जहां की बाजार पिछले कुछ सालों में विकसित हो गई है। इस बाजार में आपको कपड़ों से लेकर गहनों तक, सभी तरह का सामान मिल जाएगा। आलमबाग में पारंपरिक कपड़ों की सबसे ज्यादा दुकानें हैं, जहां सभी के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध रहता ही है। इस बाजार में बाकी बाजारों के मुकाबले कम भीड़ होती है, जिस वजह से यह भी अच्छा विकल्प हो सकता है।