करीबियों को शादी के तोहफे में दें हाथों से बनी ये चीजें, आसान है बनाना

शादी खुशियों और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक होती है। इस मौके पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को खास महसूस कराने के लिए आप उन्हें अपने हाथों से बने तोहफे दे सकते हैं। ये न केवल आपके प्यार और स्नेह को दर्शाएंगे, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होंगे। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और सुंदर हस्तनिर्मित तोहफों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप किसी को शादी के अवसर पर भेंट कर सकते हैं।

#1 फोटो एल्बम बनाएं फोटो एल्बम यादों को संजोने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप शादी के अलग-अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें इकट्ठा करनी होंगी और एक सुंदर एल्बम तैयार करनी होगी। आप इसे सजाने के लिए रंग-बिरंगे कागज, रिबन और स्टिकर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कुछ खास संदेश भी लिख सकते हैं, जो दंपत्ति के रिश्ते की खासियतों को दर्शाते हों।

#2 खास कपड़े बनवाएं कपड़े हमेशा शानदार तोहफे होते हैं और अगर उन्हें हाथों से सिला गया हो तो उनका मूल्य और बढ़ जाता है। आप दूल्हा-दुल्हन के लिए खास डिजाइन वाले कपड़े तैयार कर सकते हैं, जिनमें उनके पसंदीदा रंग और पैटर्न शामिल हों। इसके लिए आप किसी अच्छे दर्जी से संपर्क करें या खुद ही कपड़ों की सिलाई कर लें। अपनी कल्पना को हकीकत में बदलें और जोड़े के नाप के हिसाब से मेल खाते हुए कपड़े बनाएं।

Advertisement

#3 हस्तनिर्मित सजावट करें शादी के माहौल को खास बनाने के लिए आप हाथों से सजावट का सामान बना सकते हैं। इसके लिए आप रंग-बिरंगे कागज, रिबन और फूल आदि का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो दीवारों पर लटकाने वाली झालर भी बना सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगेंगी। इन सभी सजावटी सामानों की मदद से किसी भी एक समारोह में खुद से सजावट करें, ताकि जोड़ा आपके प्यार को महसूस कर सके।

Advertisement

#4 रेसिपी की किताब तैयार करें अगर दूल्हा या दुल्हन खाना बनाना पसंद करते हैं तो उनके लिए एक रेसिपी की किताब तैयार करना एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। इसमें आप दोनों की पसंदीदा खाने की विधियां शामिल कर सकते हैं, जिन्हें वे साथ मिलकर बना सकें और हर बार आपको याद कर सकें। इसके अलावा इसमें कुछ खास सुझाव और तरीके भी शामिल करें, जो उनके काम आएंगे। इस किताब में अपने परिवार की खास रेसिपी भी लिखें।