सर्दियों में इन 5 तरीकों से पहनें साड़ी, ठंड से रहेंगे सुरक्षित और दिखेंगी स्टाइलिश
क्या है खबर?
साड़ी भारतीय महिलाओं के का सबसे पसंदीदा पारंपरिक है, जो खूबसूरती को निखारता है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इस मौसम में ऐसे साड़ी पहननी चाहिए, जिसमें न तो ठंड महसूस हो और न ही स्टाइल से समझौता करना पड़े। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे कि आप सर्दियों में किस तरह साड़ी पहनकर ठंड से बचाव कर सकती हैं।
#1
ब्लेजर को ब्लाउज की तरह पहनें
सर्दियों में कॉटन आदि के कपड़े वाले ब्लाउज पहनना सही नहीं होता। इनके बजाय आप साड़ी के नीचे ब्लेजर पहन सकती हैं। यह न केवल आपको गर्म रहने में मदद करेगा, बल्कि आपके लुक को भी खास बना देगा। आप एक सादा ब्लेजर चुन सकती हैं, लेकिन अगर उसमें हल्की कढ़ाई हो तो वह और भी खूबसूरत लगेगा। इसके साथ पल्लू की प्लीट्स बनाएं और उसे स्कार्फ की तरह लपेट लें।
#2
मोटे कपड़े वाला पेटीकोट चुनें
साड़ी के नीचे पहनने वाला पेटीकोट भी आपको ठंड से बचा सकता है। इस मौसम में मोटे कपड़े का पेटीकोट चुनना बेहतर होता है, क्योंकि यह आपको अतिरिक्त गर्माहट दे सकता है। आप ऊनी कपड़े वाले पेटीकोट का चयन कर सकती हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रहेगा। इसके अलावा मोटे कपड़े का पेटीकोट पहनने से साड़ी भी सही तरीके से बैठती है और आपको शानदार लुक मिल सकता है।
#3
पल्लू को शॉल की तरह इस्तेमाल करें
पल्लू को शॉल की तरह इस्तेमाल करना सर्दियों में एक समझदारी भरा तरीका हो सकता है। इससे न केवल आपके कंधे ढके रहेंगे, बल्कि आपका लुक सबसे अलग भी नजर आएगा। पल्लू को कंधे पर अच्छे से मोड़कर रखें, ताकि वह पूरी तरह से आपके कंधों को ढक सके। आप चाहें तो इसे शॉल के बजाय एक स्कार्फ की तरह भी लपेट सकती हैं। इससे आपका गला भी ढका रहेगा और ठंड नहीं लगेगी।
#4
भारी कढ़ाई वाली साड़ी चुनें
अगर आप सर्दियों में साड़ी पहनने जा रही हैं तो भारी कढ़ाई वाली साड़ी चुनना बेहतर होता है। ये साड़ियां न केवल आपको गर्म रख सकती हैं, बल्कि आपके लुक को भी खास बना सकती हैं। आप बनारसी, कांजीवरम या फिर अन्य सिल्क की साड़ियों का चयन कर सकती हैं, जिनपर हल्की कढ़ाई हो। इन साड़ियों की चमक और डिजाइन आपके लुक को और आकर्षक बनाएगी और इनका मोटा कपड़ा ठंड से बचाएगा।
#5
ऊनी साड़ियों का चयन करें
सर्दियों में आपको ऊनी कपड़े वाली साड़ियां ही पहननी चाहिए, जो इन दिनों चलन में भी हैं। ऊन से बनी होने के कारण ये शरीर को गर्म रखेंगी और आपके शरीर की गर्मी को भी रोककर रखेंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर से ऊनी शॉल भी लपेट सकती हैं, जो अतिरिक्त गर्मी और स्टाइल प्रदान करेगी। इस तरह की साड़ी के साथ मिलने वाला ब्लाउज भी ऊनी कपड़े से ही बना होता है।