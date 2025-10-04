एयर फ्रायर में बनाएं ये मीठे व्यंजन, झटपट हो जाएंगे तैयार और स्वाद में होंगे लाजवाब

खाने के बाद अगर कुछ मीठा मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। हालांकि, ज्यादातर मीठे व्यंजन ओवन में बनते हैं, जो हर किसी के पास नहीं होता। ऐसे में इसकी जगह पर एयर फ्रायर का इस्तेमाल करके भी कई मीठे पकवान बनाए जा सकते हैं। इसमें हवा के जरिए गर्मी पैदा करके भोजन को बिना तेल के तला जा सकता है। आज के लेख में हम आपको एयर फ्रायर से बनने वाले 5 मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे।

#1 चोको लावा केक एयर फ्रायर में चोको लावा केक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में मक्खन और चॉकलेट को पिघलाएं। इसमें दही, पिसी चीनी और वेनिला का अर्क डालें। इसके बाद इसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब मक्खन लगे मफिन टिन में मिश्रण को डालें और बीच में चॉकलेट का टुकड़ा भी डाल दें। इसे एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पर 8 मिनट के लिए पकाएं।

#2 गुलाब जामुन गुलाब जामुन को आम तौर पर तेल में तलकर तैयार किया जाता है। हालांकि, आप इस पकवान को एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को पानी में घोलकर चाशनी तैयार करें। इसके बाद मैदा, खोया और चीनी मिलाकर मुलायम आटा गूंध लें। इसके गोल-गोल लड्डू बनाएं और उन्हें एयर फ्रायर में तल जाने दें। इसके बाद इन्हें चाशनी में डालकर कुछ देर भीगने दें, फिर गर्म करके खाएं।

#3 चुरोस चुरो एक स्पेनिश और पुर्तगाली व्यंजन है, जिसे तलकर तैयार किया जाता है। हालांकि, यह मीठा पकवान एयर फ्रायर में भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालें और उसमें मक्खन और चीनी डालकर चाशनी बना लें। इसके बाद इसमें मैदा, वेनिला का अर्क और बेकिंग सोडा डालकर तब तक मिलाएं जब तक आटा गाढ़ा न हो जाए। इसे पाइपिंग बैग में डालकर चुरो बनाएं और उन्हें एयर फ्रायर में पका लें।

#4 ब्रेड पुडिंग ब्रेड पुडिंग एक बेहद आसान रेसिपी है, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको केवल ब्रेड और दूध की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक कटोरे में दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। चीनी के पिघलने के बाद इसमें ब्रेड के टुकड़े डाल दें। आप चाहें तो इसमें मेवे और फल भी मिला सकते हैं। इसके बाद इस कटोरे को एयर फ्रायर में रखकर इस मिठाई को पका लें।