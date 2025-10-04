थाईलैंड की यात्रा बन जाएगी और भी मजेदार, अगर आप यहां करेंगे ये अनोखी गतिविधियां
क्या है खबर?
थाईलैंड घूमने के लिए एक शानदार देश है, जहां समृद्ध संस्कृति और आधुनिक जीवन का मेल मिलता है। यहां कई खूबसूरत समुद्र तट भी हैं और तमाम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी। हालांकि, यहां आपको कई मजेदार और अनोखे अनुभव भी मिलेंगे, जिन्हें करके आपको बहुत आनंद आएगा। ये कलात्मक अनुभव होते हैं, जिनके जरिए आप कुछ यादगार चीजें बना सकेंगे। आइए आज ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में बात करते हैं, जो थाईलैंड की यात्रा को यादगार बना देंगे।
#1
केक पर करें पेंटिंग
यात्रा के दौरान थाई भोजन तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में खा लेंगे। हालांकि, यहां के एक कैफे में आपको केक पर पेंटिंग करने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पसंद के फ्लेवर वाला केक चुनना होगा। इसके बाद आपको खाने लायक पेंट कलर दिए जाएंगे, जिन्हें ब्रश पर लगा कर आप केक पर पेंटिंग कर सकेंगे। इस दौरान आप खाने के लिए अन्य व्यंजन भी आर्डर कर सकते हैं।
#2
थाई कपड़े पहनकर करवाएं फोटोशूट
थाई संस्कृति को करीब से महसूस करने के लिए आपको स्थानीय लोगों की पारंपरिक पोशाक पहननी चाहिए। कई स्थानों पर आपको थाई कपड़े पहनने का मौका मिलेगा। पोशाक पहनाने के बाद पेशेवर लोग आपका थाई मेकअप करेंगे, पारंपरिक जेवर पहनाएंगे और थाई लोगों जैसे बाल भी बनाएंगे। इसके बाद आप अपनी पसंद की जगह चुनकर एक पेशेवर फोटोग्राफर से अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। तस्वीरों के साथ-साथ आप वीडियो भी बनवा सकते हैं।
#3
सूखे फूलों से बनाएं फोन का कवर
अगर आप अपने साथ थाईलैंड की कोई याद लेकर जाना चाहते हैं तो फोन कवर बनाएं। एक थाई कैफे है, जो सूखे फूलों से फोन कवर बनाने का मौका देता है। इसके लिए आपको अपनी पसंद के सूखे हुए फूल चुनने होंगे। इसके बाद अपनी पसंद के पेंट कलर से फोन कवर को पेंट कर लें। सभी फूलों को कवर के ऊपर ग्लू की मदद से चिपकाएं। अंत में ऊपर से गर्म रेजिन डाल दें और उसे सूख जाने दें।
#4
तैयार करें अपनी पसंद का फ्रिज मैगनेट
यात्रा के शौकीन लोग जहां भी घूमने जाते हैं, वहां से एक फ्रिज मैगनेट जरूर लेकर आते हैं। आपको थाईलैंड में बहुत से फ्रिज मैगनेट मिल जाएंगे, लेकिन आप यहां अपनी पसंद का फ्रिज मैगनेट बना भी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चार्म्स चुनें, जिनमें मिनिएचर थालियां, खाने-पीने का सामन और स्नैक्स आदि शामिल हैं। इसके बाद सभी चार्म्स को किसी मिनिएचर थाली पर चिपकाएं और ऊपर से रेजिन डालें। अंत में पीछे की ओर मैगनेट लगा दें।
#5
मिनिएचर कैफे में खाएं खाना
मिनिएचर बर्तन से खाना बनाने का खेल तो सभी ने खेला होगा। हालांकि, थाईलैंड का एक रेस्टोरेंट असल में यह अनुभव प्रदान करता है। यहां आप छोटे-छोटे बर्तनों में खाना बना सकते हैं और उसे आराम से बैठकर खा भी सकते हैं। यहां की रसोई भी मिनिएचर ही है, जिसमें गैस, चूल्हा और बर्तन भी छोटे होते हैं। आपको यहां मिनिएचर खाना ही परोसा जाएगा, जिसे देखने के लिए आपको छोटे-छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास भी मिलेंगे।