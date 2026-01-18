LOADING...
लजीज मंचूरियन बनाना चाहते हैं? स्वाद बिगाड़ने वाली ये 5 आम गलतियां करने से बचें

लेखन सयाली
Jan 18, 2026
12:17 pm
क्या है खबर?

स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन शाम की भूख मिटाने के लिए बढ़िया व्यंजन है। यह पकवान घर पर आसानी से बन तो जाता है। हालांकि, कई लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके मंचूरियन में बाहर जैसा स्वाद नहीं आ पाता। इसकी वजह मंचूरियन बनाते समय की जाने वाली कुछ आम गलतियां हो सकती हैं। आज हम आपको ऐसी ही 5 गलतियां बताएंगे, जो इस इंडो-चाइनीज पकवान के स्वाद को बिगाड़ सकती हैं।

#1

पकौड़ों में नमक न डालना

मंचूरियन बॉल्स यानि पकौड़े ही इस व्यंजन के स्वाद को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप उन्हें ही सही से नहीं बनाएंगे तो पकवान का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। पकौड़े बनाते समय आपको सब्जियों और मैदे वाले मिश्रण में नमक जरूर डाल देना चाहिए। ऐसा न करने पर ग्रेवी में तो स्वाद आएगा, लेकिन पकौड़े फीके ही रह जाएंगे। हालांकि, नमक की मात्रा थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि आप इसे 2 बार इस्तेमाल करेंगे।

#2

पकौड़ों को धीमी आंच पर तलना

पकौड़ों को तलते समय इस बात का ध्यान रखें की आंच धीमी न हो। धीमी आंच पर उन्हें तलने से वे देर में पकेंगे और ढेर सारा तेल सोख लेंगे। इसकी वजह से मंचूरियन तैलीय हो जाएगा और उसकी कैलोरी भी बढ़ जाएंगी। साथ ही ऐसा करने पर पकौड़े कुरकुरे भी नहीं बनेंगे और गीले रह जाएंगे। सही तरीका यह है कि आप उन्हें मध्यम आंच पर तलें, जिससे वे पक भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं।

#3

तेज आंच पर ग्रेवी बनाना

पकौड़े बन जाने के बाद मंचूरियन की ग्रेवी तैयार की जाती है। इसे बनाते समय भी आपको आंच पर ध्यान देना होगा। सब्जियां भूनते समय तो आंच को तेज ही रखना चाहिए, ताकि वे जलें न और जल्दी पक जाएं। हालांकि, जब आप कढ़ाई में सॉस डालें तो आंच को याद से धीमा कर लें। तेज आंच की वजह से सॉस जल सकते हैं और ज्यादा कड़वे हो सकते हैं। इससे ग्रेवी का स्वाद खराब हो जाएगा।

#4

ज्यादा मसाले और सॉस मिला देना

मंचूरियन एक मसालेदार व्यंजन है, जिसमें कई सॉस पड़ते हैं। हालांकि, अगर आप मसालों और सॉस की मात्रा का ध्यान नहीं देंगे तो स्वाद बिगड़ना तय है। इसमें सोया और चिली जैसे सॉस डाले जाते हैं, जिनकी ज्यादा मात्रा ग्रेवी को बहुत तीखा कर सकती है। इनकी वजह से ग्रेवी में नमक की मात्रा भी बढ़ सकती है। ऐसे में सभी सॉस थोड़े-थोड़े ही डालें, ताकि सभी का स्वाद भी आए और किसी एक का जायका हावी न हो।

#5

ग्रेवी में मंचूरियन को ज्यादा देर तक पकाते रहना

मंचूरियन का असली मजा तभी आता है जब पकौड़े कुरकुरे हों। हालांकि, अगर वे ज्यादा देर तक ग्रेवी में पकते रहेंगे तो वे मुलायम हो जाएंगे। कई बार तो इस गलती की वजह से पकौड़े टूट भी जाते हैं। ऐसे में आपको ग्रेवी पक जाने के बाद एकदम अंत में उसमें पकौड़े डालने चाहिए। उन्हें केवल 2 मिनट तक ही पकाएं और फिर आंच बंद कर दें। मंचूरियन को तुरंत परोसें और ठंडा होने से पहले खाएं।

