स्नैक्स के तौर पर स्ट्रीट स्टाइल ड्राई मंचूरियन बनाकर खाएं, जानिए रेसिपी

बच्चे हो या बड़े, हर किसी को स्नैक्स के तौर पर मंचूरियन खाना पसंद होता है। मंचूरियन की कई वैरायटी होती है, जिसमें से एक है ड्राई मंचूरियन। यह व्यंजन स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल ड्राई मंचूरियन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह स्नैक्स पार्टी या किसी भी खास मौके के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

सामग्रियां ड्राई मंचूरियन के लिए जरूरी सामान एक कप बारीक कटी हुई पत्तागोभी, एक कप बारीक कटी हुई गाजर, एक कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, दो-तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच टमाटर सॉस, आधा चम्मच सिरका, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा कप मंचूरियन बॉल्स, थोड़ा कॉर्नफ्लोर, तेल (तलने के लिए) और हरी प्याज (बारीक कटी हुई)।

स्टेप-1 इस तरह से ड्राई मंचूरियन को बनाना करें शुरू सबसे पहले एक कटोरे में सारी कटी हुई सब्जियों को डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद सब्जियों में थोड़ा नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को 10 मिनट के लिए अलग रख दें, जिससे सब्जियां थोड़ा पानी छोड़ देंगी। इसके बाद एक छलनी में कॉर्नफ्लोर को डालकर सब्जियों का पानी निकालें, फिर सब्जियों को हाथ से दबाते हुए कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से मिला लें।

Advertisement

स्टेप-2 ड्राई मंचूरियन को इस तरह से दें आकार सब्जियों और कॉर्नफ्लोर के मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे छोटे-छोटे बॉल्स में बांट लें। आप चाहें तो इस मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्की के आकार में भी बना सकते हैं। इससे ड्राई मंचूरियन को और भी ज्यादा स्वादिष्ट लुक मिलेगा। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें ड्राई मंचूरियन के बॉल्स को डालकर सुनहरा होने तक तलें। इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और बचे हुए बॉल्स को भी इसी तरह तलें।

Advertisement