सर्दी के मौसम में करना चाहिए इन 5 उबले पकवानों का सेवन, स्वाद होता है लाजवाब

सर्दी के मौसम में कुछ गर्मा-गर्म खाने को मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। हालांकि, तला-भुना खाने से पेट खराब होने और वजन बढ़ने का भी डर रहता है। ऐसे में आप उबले हुए व्यंजनों का विकल्प चुन सकते हैं, जो पेट के लिए हल्के होते हैं। इन्हें खान-पान में शामिल करने से आपके मुंह में स्वाद का विस्फोट तो होगा ही, साथ ही आपको बीमार पड़ने की भी चिंता नहीं सताएगी। आइए इनकी रेसिपी जान लेते हैं।

#1 चुकंदर का भरता चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, जिसे उबालकर खाना इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इस सब्जी से भरता बनाकर खा सकते हैं, जिसका स्वाद भी लाजवाब होता है। इसके लिए सबसे पहले चुकंदर को पानी में उबाल लें, ताकि वह मुलायम हो जाए। इसके बाद इसे छीलकर हाथों से मीस लें और इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डालें। अब इसमें नमक, देसी मसाले, नींबू का रस और धनिया डालकर परोसें।

#2 थुकपा थुकपा तिब्बत के पूर्वी भाग से उत्पन्न होने वाला पारंपरिक व्यंजन है। यह भारत में विशेष रूप से लद्दाख, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह एक नूडल सूप होता है, जिसे उबालकर बनाया जाता है। इसके लिए सब्जियों को काटें और पानी में शोरबा मिलाकर उबालें। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां, नूडल्स, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली ऑयल, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसाले मिलाकर पकाएं। अंत में ऊपर से धनिया डालकर पिएं।

#3 उबले हुए मोमो मोमो तो हम सभी को पसंद हैं, जो आम तौर पर स्टीम करके बनते हैं। हालांकि, उबले हुए मोमो भी कई जगहों पर लोकप्रिय हैं। इसे बनाने के लिए मैदा, नमक, तेल और पानी मिलाकर आटा गूंध लें। अब अपनी मन चाही सब्जियों और पनीर आदि को मिलाकर मसालेदार स्टफिंग तैयार कर लें। इसके बाद गोल-गोल पूड़ियां बेलकर उनमें स्टफिंग भरें और मोमो का आकार दें। अंत में उन्हें गर्म पानी भी अच्छी तरह उबाल लें।

#4 किमची जिगे किमची जिगे एक उबला हुआ कोरियाई स्टू है, जो खट्टी किमची और टोफू से बनाया जाता है। यह व्यंजन अपने तीखे, मसालेदार और खट्टे स्वाद के लिए मशहूर है। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में पानी डालें और उसे आंच पर चढ़ा दें। इसमें गोचूजांग, गोचूगारू, नमक, चीनी, प्याज और सब्जियों का शोरबा मिलाएं। सूप को 10 मिनट पका लें और टोफू या पनीर मिलाकर दोबारा 10 मिनट पकाएं। परोसने से पहले ऊपर से सफेद तिल डालना न भूलें।