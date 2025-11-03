दक्षिण कोरिया का मशहूर सूप है 'किमची जिगे', जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

भारत में जैसे-जैसे कोरियाई ड्रामा और फिल्मों का क्रेज बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कोरियाई खाना भी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस देश के खान-पान में किमची बेहद अहम होती है, जो एक किस्म का अचार होता है। इसे नापा पत्तागोभी और मूली में मसाले मिलाकर तैयार किया जाता है। इस अचार से कोरियाई लोग एक लजीज सूप बनाते हैं, जिसे 'किमची जिगे' कहते हैं। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं और इसकी रेसिपी पर नजर डालते हैं।

किमची जिगे पहले जानें क्या होता है किमची जिगे किमची जिगे एक कोरियाई स्टू है, जो खट्टी किमची और टोफू से बनाया जाता है। यह व्यंजन अपने तीखे, मसालेदार और खट्टे स्वाद के लिए मशहूर है। जब कोरियाई घरों में किमची ज्यादा पुरानी या खट्टी हो जाती है तब यह पकवान बनाया जाता है। इसे चावल के साथ खाया जा सकता है या सूप की तरह पिया जा सकता है। इसमें गोचूजांग और गोचूगारू शामिल करके स्वाद बढ़ाया जाता है। आइए इसकी रेसिपी पर नजर डालते हैं।

सामग्री किमची जिगे बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री इस व्यंजन को तैयार करने के लिए आपको कुछ कोरियाई सामग्रियों की जरूरत होगी, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होती हैं। इसकी मुख्य सामग्री किमची है, जिसे घर पर बनाना भी आसान होता है। इसके अलावा आपको किमची का रस, टोफू या पनीर, हरी प्याज, एक प्याज, नमक, चीनी, गोचूजांग (लाल मिर्च का पाउडर), गोचूगारू (लाल मिर्च का पेस्ट), एक चम्मच सफेद तिल और सब्जियों का शोरबा चाहिए होगा।

स्टेप 1 किमची को पकाने से करें रेसिपी की शुरुआत किमची जिगे बनाने के लिए सबसे पहले एक थाली में किमची निकाल लें और उसे टुकड़ों में काट लें। इसी दौरान प्याज और हरी प्याज को भी छोटा-छोटा काट लें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करें और किमची और उसके रस को भून लें। इसमें प्याज, हरी प्याज, नमक, चीनी, गोचूजांग, गोचूगारू और सब्जियों का शोरबा शामिल करें। इसे ढक दें और कुछ देर तक धीमी आंच पर पकने दें।