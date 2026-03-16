गर्मियों के दौरान डिहाइड्रेशन से बचाए रख सकते हैं ये 5 फल, डाइट में करें शामिल

गर्मी के मौसम में पसीना आने के कारण शरीर से काफी जरूरी खनिज और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे पानी की कमी की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके साथ ही कुछ ऐसे फल भी होते हैं, जिनका सेवन शरीर में पानी की कमी को पूरा करने और डिहाइड्रेशन से बचाए रखने में मदद कर सकता है। आइए उन फलों के बारे में जानते हैं।

#1 तरबूज तरबूज में पानी की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकती है। यह फल विटामिन-C, पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे तत्वों से भी भरपूर होता है, जो शरीर को पानी की कमी से बचाने के साथ ही कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए तरबूज को काटकर उसका सेवन करें या फिर तरबूज का रस बनाकर पिएं।

#2 खरबूजा तरबूज की तरह खरबूजा भी पानी से भरपूर फल है, जो शरीर में जरूरी खनिजों और मिनरल्स की कमी को पूरा करके पानी की कमी से बचाए रखने में सहायक है। खरबूजे में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को तरोताजा रखने के साथ कई लाभ प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए खरबूजे के टुकड़े करके खाएं या फिर इसका रस बनाकर पिएं।

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#3 आम गर्मियों के दौरान आम का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद पानी और पोषक तत्व शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। आम में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन-C शरीर को पानी की कमी से बचाए रखने के साथ कई अन्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए आम को छीलकर खाएं या फिर आम का पना बनाकर पिएं।

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#4 लीची लीची में भी पानी की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर को पानी की कमी से बचाए रखने के साथ कई अन्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए लीची को छीलकर खाएं या फिर लीची का रस बनाकर पिएं।