पुरुष सर्दियों में टर्टल नेक स्वेटर को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
सर्दियों में लोग कई तरह के स्वेटर पहनते हैं, जिनमें टर्टल नेक भी शामिल है। यह स्वेटर न केवल गर्माहट देता है, बल्कि खास लुक भी प्रदान करता है। हर पुरुष की अलमारी में अलग-अलग रंग के टर्टल नेक जरूर होने चाहिए, क्योंकि इन्हें कई तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। यह परिधान गले को ढककर रखता है, जिससे बीमार पड़ने का खतरा भी कम होता है। आज के फैशन टिप्स में इसे स्टाइल करने के तरीके जानें।
#1
सही रंगों का चयन करें
टर्टल नेक स्वेटर खरीदते समय सही रंगों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। सफेद, क्रीम या पेस्टल नीले जैसे हल्के रंग वाले टर्टल नेक स्वेटर उन जगहों के लिए सही हैं, जहां कम ठंड पड़ती है। वहीं काला, गहरा नीला, ग्रे या भूरे रंग के टर्टल नेक स्वेटर ज्यादा ठंडी जगहों या रात के वक्त के लिए सही रहते हैं। आप अपनी त्वचा के रंग और अन्य कपड़ों के रंग के हिसाब से भी चुनाव कर सकते हैं।
#2
जींस के साथ मेल बैठाएं
टर्टल नेक स्वेटर को स्टाइल करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे जींस के साथ पहनना। अगर आपका टर्टल नेक स्वेटर हल्के रंग का है तो गहरे रंग की जींस उसके विपरीत दिखेंगी और आपके लुक को आकर्षक बनाएंगी। वहीं अगर आपका टर्टल नेक स्वेटर गहरे रंग का है तो हल्के रंग की जींस उसके साथ अच्छी लगेंगी। ध्यान रखें कि जींस की फिटिंग सही हो, ताकि आपका लुक और भी खास लगे।
#3
लेयरिंग करें
सर्दियों में स्टाइल और ठंड से बचाव के लिए कपड़ों को लेयर करना चाहिए। इस मौसम में आप अपने टर्टल नेक स्वेटर के ऊपर एक जैकेट या कोट पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऊपर से शॉल या मफलर भी ओढ़ सकते हैं, जो आपको थोड़ा देसी लुक प्रदान करेंगे। लेयरिंग करते समय ध्यान रखें कि सभी कपड़े आरामदायक हों और सही फिटिंग वाले हों, ताकि आप पूरे दिन आराम से रह सकें।
#4
सोच-समझकर फुटवियर चुनें
टर्टल नेक स्वेटर पहनते समय आपको अपने लिए सही फुटवियर भी चुनना होगा। अगर आप किसी खास समारोह में जा रहे हैं तो चमड़े के जूते अच्छे रहेंगे। वहीं रोजमर्रा के लुक के लिए आरामदायक स्नीकर्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा ठंडे दिनों के लिए बूट्स अच्छे रहेंगे, जो पैरों को पूरी तरह ढककर रखेंगे और गर्माहट भी प्रदान करेंगे। बर्फीले इलाकों के लिए गम बूट्स का चुनाव करें।
#5
एक्सेसरीज भी पहनें
एक्सेसरीज आपके टर्टल नेक स्वेटर को और भी आकर्षक दिखा सकती हैं। घड़ी, बेल्ट या कंगन आदि जैसा कोई खास गहना जोड़कर आप अपने टर्टल नेक स्वेटर वाले लुक को निखार सकते हैं। अगर आप चाहें तो टोपी या ऊनी टोपी भी पहन सकते हैं, जो स्टाइलिश लुक देगी और ठंड से भी बचाएगी। इन सभी फैशन टिप्स को अपनाकर आप अपने टर्टल नेक स्वेटर को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकते हैं और आकर्षक दिख सकते हैं।