स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है नागरमोथा, जानिए इसके फायदे

आमतौर पर नागरमोथा का इस्तेमाल माउथ फ्रेशनर के तौर पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका सेवन कई गंभीर बीमारियों के जोखिम कम करने में मदद कर सकता है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने, वजन घटाने और त्वचा को स्वस्थ रखने जैसे कई लाभ प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं कि नागरमोथा को के इस्तेमाल से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 वजन घटाने में है सहायक अगर आप वजन घटाने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे हैं तो इसमें नागरमोथा आपकी मदद कर सकता है। यह शरीर की चर्बी को कम करने में मदद करता है और पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक होता है। इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

#2 माउथ फ्रेश के लिए है बेहतरीन नागरमोथा का सेवन माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जा सकता है। इसके लिए नागरमोथा के बीजों को मुंह में रखकर धीरे-धीरे चबाएं और इसके रस को निगल लें। नागरमोथा के बीजों में ऐसे गुण होते हैं, जो मुंह की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये गुण मुंह के कीटाणुओं को भी कम करने में सहायक होते हैं।

#3 त्वचा के लिए है लाभदायक नागरमोथा का इस्तेमाल त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाने और इसमें निखार लाने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व रूखेपन और जलन जैसी समस्याओं से भी राहत दिला सकते हैं। लाभ के लिए नागरमोथा के बीजों का पाउडर बनाकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के बाद चेहरा धो लें।

#4 मधुमेह के जोखिम कम करने में है सहायक नागरमोथा का सेवन मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। इसके लिए रोजाना खाली पेट एक गिलास पानी में एक चम्मच नागरमोथा के बीजों का पाउडर मिलाकर पी लें। इससे शरीर में इंसुलिन का स्तर नियंत्रित रहता है और खून में शक्कर की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है।