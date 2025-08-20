स्टेम कटिंग से आसानी से उगाए जा सकते हैं ये 5 खूबसूरत फूल

फूल न केवल हमारे घरों को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि वे हमें प्रकृति के करीब भी लाते हैं। कई फूलों को उगाने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है, वहीं कुछ ऐसे होते हैं, जो डंठल कटिंग के जरिए आसानी से उगाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप डंठल कटिंग से उगा सकते हैं और अपने बगीचे या आंगन को खूबसूरत बना सकते हैं।

#1 गुड़हल गुड़हल एक ऐसा फूल है, जो गर्मियों में खिलता है और इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इसे डंठल कटिंग से उगाना बहुत आसान है। बस आपको एक ताजा कटे हुए गुड़हल के डंठल को मिट्टी में लगाना होता है और रोजाना पानी देना होता है। कुछ ही दिनों में इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं, जिससे पता चलता है कि यह पौधा जड़ें पकड़ रहा है। यह पौधा आपके बगीचे को एक अलग ही रंग देता है।

#2 चमेली चमेली की खुशबू से महका हुआ बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। इसे भी आप डंठल कटिंग से आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए एक ताजा कटे हुए चमेली के डंठल को मिट्टी में लगाएं और धूप में रखें ताकि उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके। रोजाना पानी डालते रहें ताकि मिट्टी हल्की गीली रहे, लेकिन बहुत ज्यादा न हो। कुछ समय बाद इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और यह खिलने लगती है।

#3 बोगेनविलिया बोगेनविलिया अपने चमकीले रंगों के कारण बहुत लोकप्रिय है। इसे डंठल कटिंग से उगाना भी आसान है। इसके लिए एक ताजा कटे हुए बोगेनविलिया के डंठल को मिट्टी में लगाएं और धूप में रखें ताकि उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके। रोजाना पानी डालते रहें ताकि मिट्टी हल्की गीली रहे, लेकिन बहुत ज्यादा न हो। कुछ समय बाद इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और यह खिलने लगती है, जिससे आपका बगीचा खूबसूरत दिखने लगता है।

#4 गेंदे के फूल गेंदे के फूल भारतीय त्योहारों और पूजा-पाठ में उपयोगी होते हैं। इसे भी आप डंठल कटिंग से उगा सकते हैं। इसके लिए एक ताजा कटे हुए गेंदे के डंठल को मिट्टी में लगाएं और धूप में रखें ताकि उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके। रोजाना पानी डालते रहें ताकि मिट्टी हल्की गीली रहे, लेकिन बहुत ज्यादा न हो। कुछ समय बाद इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और यह खिलने लगती है, जिससे आपका बगीचा खूबसूरत दिखने लगता है।