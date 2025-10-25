पतझड़ के दौरान स्टाइलिश दिखने के लिए स्कार्फ को इन 4 तरीकों से करें स्टाइल
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम आते ही महिलाएं अपने फैशन में बदलाव लाने लगती हैं। इस मौसम में स्कार्फ एक बेहतरीन एक्सेसरी होता है, जो ठंड से भी बचाता है। आप ऊन, फर या फिर ब्रोकेड जैसे कपड़ों से बना स्कार्फ पहनकर सुंदर दिख सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको पतझड़ के मौसम में स्कार्फ को स्टाइल करने के 4 अलग-अलग तरीके बताएंगे। इन्हें अपनाकर आपका लुक आकर्षक बन जाएगा और आप आरामदायक भी महसूस करेंगी।
#1
पारंपरिक तरीके से कैरी करें
स्कार्फ को पारंपरिक तरीके से बांधना हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है। इसे साड़ी के पल्लू की तरह इस्तेमाल करें। इससे आप न केवल शाही लगेंगी, बल्कि बहुत ही आकर्षक भी नजर आएंगी। इस तरीके से बांधने पर स्कार्फ आपकी पूरी पोशाक के साथ मेल खाएगा और आपको एक खास लुक देगा। स्कार्फ को सीधा मोड़कर प्लीट्स बना लें और अपने कंधे पर पल्लू की तरह रख लें। यह तरीका पारंपरिक परिधानों के साथ अच्छा लगेगा।
#2
दुपट्टे की तरह पहनें
अगर आप चाहती हैं कि आपका स्कार्फ ज्यादा ध्यान खींचे तो इसे आप दुपट्टे की तरह पहन सकती हैं। इसके लिए स्कार्फ को अपनी गले पर डालें और उसके दोनों किनारों को पीछे की ओर खींच लें। ऐसा करने पर स्कार्फ के किनारे गले के पीछे लटकेंगे। यह स्टाइल सूट के साथ अच्छा लगेगा और उसकी शोभा को बढ़ा देगा। आप चाहें तो इसके साथ हल्के गहने पहन सकती हैं, जैसे कि झुमके या चूड़ियां।
#3
गले के चारों ओर लपेटें
स्कार्फ को गले के चारों ओर लपेटना भी एक अच्छा तरीका है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। इसके लिए स्कार्फ को गले के चारों ओर लपेटें और उसके किनारों को आगे की ओर लटकने दें। इस स्टाइल से पहना गया स्कार्फ जींस टॉप, ड्रेस, जैकेट, स्वेटर या हुडी जैसे हर परिधान पर जंचेगा। इस तरह से स्कार्फ ओढ़ने पर आपका गला ढका रहेगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी।
#4
कमर पर बांधें
अगर आप सबसे अलग लुक पाना चाह रही हैं और गर्मी महसूस कर रही हैं तो स्कार्फ को कमर पर बांधें। इसके लिए सबसे पहले स्कार्फ को कमर पर रखें और उसके किनारों से गांठ बांध लें। आप चाहें तो अपनी जींस पर इसे बेल्ट की तरह भी बांध सकती हैं। यह लुक बेहद कूल और स्टाइलिश होगा, जो सभी का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे स्टाइल के साथ स्वेटर या जैकेट पहनना बढ़िया रहेगा।