पतझड़ के मौसम में करें इस तरह का मेकअप, आप पर टिकी रहेंगी सबकी नजर
क्या है खबर?
जैसे-जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे-वैसे मेकअप के ट्रेंड भी बदलते रहते हैं। गर्मी के दौरान कोई मेकअप रुझान चलन में रहता है तो पतझड़ आने पर अलग तरह का मेकअप ट्रेंडिंग हो जाता है। इस मौसम में गहरे रंगों वाला मेकअप अपनाया जाने लगता है, जो नारंगी, भूरे और लाल जैसे पतझड़ वाले रंगों को दर्शाता है। आज के मेकअप टिप्स में हम आपको इस मौसम में प्रचिलित मेकअप रुझान बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप सबसे खूबसूरत लगेंगी।
#1
मैरून लिपस्टिक
पतझड़ के मौसम से हल्की-हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और सुहानी हवाएं चलने लगती हैं। यह अपने मेकअप लुक में मैरून रंग की लिपस्टिक जोड़ने का सबसे अच्छा समय है। यह रंग पतझड़ के मौसम का प्रतीक है और यह आराम, जुनून और एलिगेंस को दर्शाता है। आप अपने होंठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाएं और गालों पर पीच रंग का ब्लश इस्तेमाल करें। साथ ही अपने लुक को पूरा करने के लिए आखों में काजल लगाएं।
#2
मोका मूज मेकअप
पतझड़ के मौसम में आपको आपने आस-पास भूरे रंग के अलग-अलग शेड दिखाई दे जाएंगे। इन रंगों को मेकअप में शामिल करने के लिए मोका मूज मेकअप अपनाएं। इसके लिए सबसे पहले मैट फिनिश वाला फाउंडेशन लगाएं और पीच रंग का ब्लश इस्तेमाल करें। अब अपनी आखों पर भूरे, पीच और काले रंग का आई शैडो लगाएं और काजल भी उपयोग करें। आप आपने होंठों पर भूरे, मैरून या बरगंडी रंग की लिपस्टिक लगा सकती हैं।
#3
गुआवा मेकअप
इस मौसम में आप एक नया मेकअप ट्रेंड भी अपना सकती हैं, जिसे गुआवा मेकअप कहा जाता है। इसमें चेहरे पर अमरूद जैसे रंगों वाला मेकअप करना शामिल होता है। गुआवा मेकअप करने का सबसे पहला स्टेप होता है त्वचा की देखभाल करना। इसके बाद कंसीलर और फाउंडेशन का उपयोग करके चेहरे की चमक को बढ़ाएं। एक बार जब आपका बेस मेकअप हो जाए तो ब्लश लगाएं, सनसेट वाला आईशैडो इस्तेमाल करें और गुलाबी लिपस्टिक इस्तेमाल करें।
#4
एक जैसे रंगों वाला मेकअप
पतझड़ के दौरान एक जैसे रंगों वाले मेकअप का चलन भी रहने वाला है। इसमें गालों, आंखों और होंठों के लिए समान रंगों का उपयोग करना शामिल होता है। इस लुक को पाने के लिए आप हल्के गुलाबी, भूरे या पीच रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए अपनी त्वचा के रंग के मुताबिक कोई एक आई शैडो चुनें और उसे आखों पर लगाएं। अब उसी रंग से मेल खाते हुए ब्लश और लिपस्टिक का उपयोग करें।