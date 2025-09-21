मेडीफेसियल बनाम पार्लर वाला फेशियल: जानिए दोनों के बीच का अंतर और अन्य जरूरी बातें
क्या है खबर?
त्वचा का निखार बढ़ाने के लिए लोग तरह-तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिनमें से सबसे अहम है फेशियल। इसकी मदद से चेहरा गहराई तक साफ हो जाता है और प्राकृतिक निखार मिलता है। फेशियल में क्लींजिंग जैसे कई स्टेप शामिल होते हैं, जो त्वचा की समस्याओं को ठीक करते हैं। ज्यादातर लोग पार्लर जा कर फेशियल करवाना पसंद करते हैं। वहीं, इन दिनों मेडीफेसियल की भी बहुत चर्चा हो रही है। आइए दोनों के बीच का अंतर जानते हैं।
#1
क्या होता है पार्लर वाला फेशियल?
पार्लर फेशियल एक ऐसा फेशियल है, जो ब्यूटी सैलून या पार्लर में ब्यूटीशियन द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत क्लींजिंग से होती है, जिसके बाद त्वचा को एक्सफोलिएट किया जाता है। इसके बाद त्वचा को हाइड्रेट किया जाता है और मसाज करने के बाद फेस पैक लगाकर अंतिम स्टेप्स अपनाए जाते हैं। इसके जरिए त्वचा की बनावट सुधर जाती है, निखार आ जाता है और ब्लैकहेड्स आदि जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं।
#2
पार्लर वाले फेशियल के लाभ
त्वचा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमें हर 4 से 5 हफ्ते में पार्लर वाला फेशियल करवाते रहना चाहिए। इसकी मदद से त्वचा गहराई से एक्सफोलिएट हो जाती है और मुलायम हो जाती है। ये फेशियल ज्यादा किफायती होते हैं और किसी भी पार्लर में जा कर करवाए जा सकते हैं। मसाज करवाने के बाद रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है और तनाव भी कम होता है। इसके अलावा फेशियल करवाने से दाग-धब्बे भी कम हो जाते हैं।
#3
क्या होता है मेडीफेसियल?
मेडीफेसियल एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो त्वचा की खास तरह की परेशानियों से निपटने के लिए करवाया जाता है। इसके दौरान उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके फेशियल किया जाता है। मेडीफेसियल केवल लाइसेंस वाले त्वचा विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के उपचार शामिल होते हैं, जिनमें माइक्रोकरंट थेरेपी, डर्माप्लानिंग, केमिकल पील, LED थेरेपी और माइक्रोडर्माब्रेशन शामिल हैं। इसे अपनाकर आपके चेहरे पर लंबे समय तक निखार आ जाऐगा।
#4
मेडीफेसियल के फायदे
मेडीफेसियल करवाने पर मुंहासे, रंजकता, झुर्रियों और झाइयों जैसी समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इसे नियमित रूप से करवाते रहने से त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहती है। ये फेशियल यह सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां और उत्पाद त्वचा की गहरी परतों तक पहुचें और ज्यादा फायदा प्रदान करें। इस तरह के फेशियल खास तौर से लोगों की त्वचा की जरूरतों के मुताबिक बनाए जाते हैं, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
#5
दोनों के बीच क्या है अंतर?
मेडीफेशियल एक महंगा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें उन्नत तकनीक का उपयोग करके त्वचा को निखारा जाता है। वहीं, पार्लर वाले फेशियल में केवल त्वचा की देखभाल वाले उत्पाद इस्तेमाल होते हैं। मेडीफेशियल सभी की जरूरतों के अनुसार चुना जाता है। वहीं, पार्लर में एक ही तरह से फेशियल सभी की त्वचा पर किए जाते हैं। मेडीफेशियल साइंस पर आधारित होता है और पार्लर वाला फेशियल अस्थायी परिणाम देता है।