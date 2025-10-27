इन 4 संकेतों से पता चलेगा आपका पालतू खरगोश आप पर भरोसा करता है या नहीं 

खरगोश सबसे प्यारे पालतू जानवरों में से एक होते हैं, जो सभी का दिल जीत लेटे हैं। इनका स्वाभाव थोड़ा चंचल, मासूम और शांत होता है। हालांकि, ये शर्मीले जानवर होते हैं, जो जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इन्हें अपने मालिक से घुलने-मिलने में भी बहुत समय लगता है। अगर आपके पास भी खरगोश है और आप जानना चाहते हैं कि वह आप पर भरोसा करता है या नहीं तो इन संकेतों पर ध्यान दें।

#1 आपको चाटना जब खरगोश खुश होते हैं तो वे अपने आपको चाट कर साफ करते हैं। अगर आपका खरगोश आपको चाटता है तो समझ जाएं कि वह आपको प्यार करता है और आप पर पूरा भरोसा करता है। यह उनका आपके प्रति प्रेम, दुलार और चिंता जताने का तरीका होता है। इसके अलावा अगर वह आपके सामने अपनी सफाई करे तो वह भी भरोसे का एक संकेत होता है। खरगोश प्यार जताने के लिए मालिक को अपनी नाक भी छुआते हैं।

#2 आपको देखकर दांत पीसना बिल्लियां अपने मालिक के सामने धीमी आवाज निकालकर खुशी जाहिर करती हैं। इसी तरह खरगोश अपने दांत पीसकर भरोसा और प्यार जताते हैं। अगर आपका खरगोश आपके पास आ कर आखें बंद करके दांत पीसे तो समझ जाएं आप उसके पसंदीदा हैं। यह क्रिया एक शांत और आरामदायक स्थिति को दर्शाने वाली होती है। ऐसा करने से उनके दांत स्वस्थ भी रह सकते हैं। ऐसे जानें आपका खरगोश दुखी तो नहीं है।

#3 आपको प्यार करना या आपके साथ लेटना खरगोश सतर्क जानवर होते हैं और हल्की-सी आहत होने पर भी भाग जाते हैं। हालांकि, जब वे किसी पर भरोसा करने लगते हैं तो उसके पास आराम से लेटना शुरू कर देते हैं। अगर आपका खरगोश आपके पास या आपके ऊपर सोता है तो यह उनके भरोसा का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा अगर वह आपके शरीर से अपना शरीर रगड़ता है या आपकी गोद में बैठता है तो भी वह आपको प्यार जताने की कोशिश कर रहा है।