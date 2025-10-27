LOADING...
ऊन से बनाए जा सकते हैं बच्चों के लिए ये 5 बेहतरीन खिलौने, आएंगे पसंद

लेखन सयाली
Oct 27, 2025
07:16 pm
क्या है खबर?

सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और लोग अपने ऊनी कपड़े भी निकालने लगे हैं। यह वह समय होता है, जब महिलाएं ऊन लेकर स्वेटर बुनना शुरू कर देती हैं। हालांकि, ऊन से कई तरह के खिलौने भी बनाए जा सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपके घर पर अतिरिक्त ऊन बचा है तो उससे ये 5 खिलौने बना लें। ये आपकी रचनात्मकता का सबूत भी देंगे और बच्चों का मनोरंजन भी करेंगे।

#1

ऊन की गुड़िया

ऊन की गुड़िया बनाना बहुत आसान होता है, जो लड़कियों को जरूर पसंद आएगी। इसके लिए एक कागज पर ऊन को सीधा-सीधा लपेटते जाएं और बिना खोले कागज से बाहर निकाल लें। इसके ऊपरी हिस्से पर चेहरा बनाने के लिए छोटा सा धागा बांध दें। अब हाथ-पैर बनाने के लिए भी ऐसे ही ऊन को कागज पर लपेटें, अलग करें और गुड़िया के धड़ से बांध दें। अंत में उसके बाल लगाएं और कपड़े आदि बनाकर बच्चों को दें।

#2

ऊन का कुत्ता

अगर आपके बच्चे को कुत्ते पसंद हैं तो उसके लिए ऊन का प्यारा-सा शिहत्जू कुत्ता बनाएं। इसके लिए ऊन को अपनी 4 उंगलियों पर सीधा लपेटें और बीच में गाठ बांध दें। ऊन को दोनों तरफ से काटें, जिससे वह बाल जैसा नजर आएगा। ऐसे ही कई गुच्छे तैयार करके आपस में इस तरह चिपकाते जाएं कि कुत्ते का आकार बन जाए। अब इस कुत्ते पर नकली आखें और नाक चिपका दें और बो लगा दें।

#3

ऊन का गुड्डा

ऊन से बनने वाला टेडी बियर यानि गुड्डा सभी को अच्छा लगेगा। इसे बनाने में कुछ मिनटों का समय लगता है। इसके लिए ऊन को उंगलियों पर सीधा लपेटें और बिना खोले निकाल लें। अब इस गुच्छे के बीच में एक छोटी डोरी बांध दें और काट कर पॉम-पॉम बना लें। आपको 2 बड़े पॉम-पॉम और 4 छोटे पॉम-पॉम बनाने की जरूरत पड़ेगी। इन सभी को गुड्डे के आकार में चिपकाएं और नकली आखें लगा दें।

#4

ऊन की गेंद

अगर आपका बच्चा छोटा है और गेंद को चबाने लगता है तो उसके लिए ऊन की गेंद बना लें। यह गेंद उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी और उनका मनोरंजन भी करेगी। इसके लिए ऊन को अपनी उंगलियों पर सीधा गोल-गोल लपेट लें। इसे बिना खोले निकालें और बीच में एक छोटी डोरी बांध दें। अब दोनों सिरों को काट दें और खोल कर गेंद का रूप दे दें। अंत में इसे कैंची से काट कर बराबर कर लें।

#5

ऊन का ऑक्टोपस

ऊन से आप प्यारा-सा ऑक्टोपस भी तैयार कर सकते हैं, जो घर की सजावट के भी काम आएगा। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की गेंद और 2 बटन चाहिए होंगे। गेंद पर ऊन को अच्छी तरह लपेट दें, ताकि वह पूरी तरह ढक जाए। इसके बाद ऊन को गुथकर ऑक्टोपस के 8 पैर बना दें। गेंद के निचले हिस्से पर इन सभी पैरों को चिपका दें। अब गेंद वाले हिस्से पर बटन चिपका दें, जो ऑक्टोपस की आखें होंगी।