लगातार खाने की लालसा होने के पीछे हो सकते हैं ये 4 संभावित कारण

भूख तो हम सभी को लगती है, लेकिन हर वक्त भूख लगना चिंता की बात है। अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद ही लालसा होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी जीवनशैली खराब है। इस समस्या की वजह से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं और कई बीमारियां लगने का भी खतरा रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम आपको बार-बार लालसा होने के संभावित कारण बताएंगे।

#1 नींद न पूरी होना आज के समय में लोगों की नींद नहीं पूरी हो पाती है, जिसका असर भूख पर भी पड़ता है। रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेने से भोजन की लगातार और तीव्र लालसा होती है। नींद की कमी से कोर्टिसोल यानि तनाव वाले हार्मोन और घ्रेलिन यानि भूख वाले हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही इससे लेप्टिन यानि तृप्ति वाले हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, जिसके चलते बार-बार भूख लगती है।

#2 पानी की कमी कई बार लोगों को असल में प्यास लगी होती है, लेकिन वे उसे भूख समझने की गलती करते हैं। ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी की कमी होती है। दिमाग का प्यास और भूख को नियंत्रित करने वाला हिस्सा 'हाइपोथैलेमस' डिहाइड्रेशन होने पर संकेतों की गड़बड़ कर सकता है। ऐसा होने पर पानी पिएं और 20 मिनट इंतजार करें। अगर इसके बाद भी आपको भूख महसूस होती है तो आपको प्यार नहीं, बल्कि खाने की लालसा ही है।

#3 तनाव में रहना तनाव की वजह से कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, वहीं कुछ की भूख बहुत बढ़ जाती है। तनाव होने पर शरीर कोर्टिसोल, इंसुलिन और घ्रेलिन हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है। ये तीनों भूख वाले हार्मोन हैं, जिनके कारण मीठे या जंक फूड की लालसा बढ़ जाती है। चिंता की वजह से स्वादिष्ट खाना खाने की निरंतर इच्छा होती रहती है, जो अस्थायी रूप से डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ा देता है।

