आपको जरूर आजमाने चाहिए फ्रांस की महिलाओं के ये 4 लिपस्टिक ट्रेंड, निखर जाएगी आपकी सुंदरता
क्या है खबर?
महिलाओं के श्रृंगार में कोई और उत्पाद हो न हो, लिपस्टिक जरूर रहती है। यह उत्पाद होंठों पर रंग का स्पर्श जोड़ देता है और पूरे चेहरे की रोनक बढ़ा देता है। लिपस्टिक कई रंगों में उपलब्ध रहती हैं और उन्हें कई अलग-अलग तरीकों से लगाया जा सकता है। इन्हीं तरीकों में फ्रांस के लिपस्टिक ट्रेंड भी शामिल हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनके जरिए आपका चेहरा चांद जैसा खिल उठेगा।
#1
ला बॉच मर्दुए
ला बॉच मर्दुए ट्रेंड फ्रांस की महिलाओं के बीच बहुत प्रचिलित हो रहा है। इसमें इस तरह से लिपस्टिक लगाई जाती है, जिससे लगे कि आपको किसी ने किस किया हो। इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा लिप बाम लगाया जाता है और इसके बाद टिश्यू पेपर से होंठों को हल्का पोछा जाता है। इसके बाद लाल लिपस्टिक लगाई जाती है, जिसे उंगलियों से सेट किया जाता है। इस लुक के लिए आपको क्रीमी फार्मूला वाली लिपस्टिक लगानी चाहिए।
#2
ब्लर लिपस्टिक
इन दिनों ज्यादातर महिलाएं ग्लॉसी लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं। हालांकि, फ्रांस की महिलाएं ब्लर लिपस्टिक का रुझान अपना रही हैं। इसमें इस तरह से लिपस्टिक लगाना शामिल होता है, जिससे होंठों पर एक धुंधला रंग नजर आए। यानि कि लिपस्टिक बहुत गाढ़ी न दिख कर हल्की और टिंट जैसी दिखाई दे। इसके लिए होंठों पर लिपस्टिक की एक लेयर लगाएं और उसे टिश्यू पेपर की मदद से हल्का-सा पोछ दें।
#3
मैट लाल लिपस्टिक
फ्रांस की महिलाओं का मेकअप लाल लिपस्टिक के बिना अधूरा है। इस रंग की लिपस्टिक उनके श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। फ्रेंच महिलाओं को मैट फिनिश वाली लाल लिपस्टिक बहुत पसंद आती हैं, जिनका अंडर टोन उनकी त्वचा को निखारता हो। इसके लिए आपको एक अच्छे ब्रांड वाली पिग्मेंटेड लाल लिपस्टिक खरीदनी होगी, जो मैट हो। पहले होंठों को लिप लाइनर से लाइन करें और फिर लिपस्टिक को कई लेयर में लगाएं।
#4
बिटन लिप्स
हम में से ज्यादातर महिलाएं अपना परफेक्ट शेड पाने के लिए अलग-अलग रंगों की लिपस्टिक को लेयर करती हैं। फ्रांस की महिलाएं भी ऐसा करके एक शानदार लुक पा लेती हैं, जिसे बिटन लिप्स कहते हैं। इसके लिए पारदर्शी बनावट वाली अलग-अलग लिपस्टिक लें और उन्हें एक-एक करके लेयर करती जाएं। हालांकि, सभी रंग आपस में मेल खाने वाले होने चाहिए। इससे आपके होंठों पर एक प्राकृतिक रंग आएगा, जो आपको सबसे सुंदर दिखाएगा।