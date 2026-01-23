किसी जानवर को गोद लेने के तुरंत बाद करवा लें ये जांच, वह रहेगा स्वस्थ

जानवरों को गोद लेना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें केवल प्यार की ही नहीं, सही देखभाल की भी जरूरत होती है। पालतू जानवर की सेहत और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए आपको उसकी कुछ जरूरी जांच समय पर करवानी चाहिए। इन जांचों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका पालतू जानवर स्वस्थ है या नहीं और उसे किन चीजों की जरूरत है। जानवर को घर ले जाने से पहले ये 4 जांच करवाएं।

#1 सेहत की जांच कराएं पालतू जानवर को गोद लेने से पहले उसकी सेहत की जांच कराना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पालतू जानवर किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है और उसकी सेहत कैसी है। डॉक्टर से सलाह लेकर आप जान सकते हैं कि उसे कौन-कौन से टीके लगवाने की जरूरत है और उसके लिए कौन सी दवाइयां जरूरी हैं। इसी दौरान डॉक्टर आपको देखभाल का सामान भी बता देंगे।

#2 व्यवहार का परीक्षण करें किसी भी जानवर को पहली बार घर लाने से पहले उसके व्यव्हार के बारे में भी जान लें। गोद लेने से पहले उसका व्यवहार परीक्षण कराएं, ताकि आपको पता चले कि वह कैसा है और कैसे प्रतिक्रिया देता है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि वह अन्य लोगों और जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा और मिलनसार रहेगा या नहीं। इससे आप डॉक्टर से यह पूछ सकेंगे कि उसे नए माहौल में किस तरह ढाला जाए।

#3 खाने-पीने की जानकारी लें पालतू जानवर की डाइट के बारे में जानना उसके पालन-पोषण के लिए सबसे अहम है। गोद लेने से पहले उसके खान-पान की आदतों के बारे में जानकारी लें, ताकि आप उसको सही भोजन दे सकें। यह भी जानना जरूरी है कि उसे कौन-कौन से खाद्य पदार्थ पसंद हैं और क्या उसे किसी विशेष प्रकार के भोजन की जरूरत है। डॉक्टर से यह भी पूछ लें कि जानवर को क्या नहीं खिलाना चाहिए, ताकि उसकी तबियत न बिगड़ें।

