कश्मीर में बर्फबारी: जोजिला पास बंद, राजधानी में भी ठिठुरन बढ़ी
पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और कुपवाड़ा जैसे कई इलाकों में ताजी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर-लेह हाईवे पर बना मशहूर जोजिला पास बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के लिए बंद हो गया है।
इसी बीच, जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश ने दस्तक दी, जिससे दिन के तापमान में काफी कमी आ गई है।
भूस्खलन से उरी-बारामूला मार्ग बाधित
सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, बारिश ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। राजानवानी में उरी-बारामूला हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात बाधित है। रास्ते को साफ करने का काम जारी है।
मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर तक कश्मीर में और बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी बौछारें पड़ने की भी संभावना है। इसके बाद, 14 और 15 नवंबर को एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर आएगा, जिसके बाद अगले हफ्ते तक मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा।