कश्मीर में बर्फबारी: जोजिला पास बंद, राजधानी में भी ठिठुरन बढ़ी

सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, बारिश ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। राजानवानी में उरी-बारामूला हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात बाधित है। रास्ते को साफ करने का काम जारी है।

मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर तक कश्मीर में और बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी बौछारें पड़ने की भी संभावना है। इसके बाद, 14 और 15 नवंबर को एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर आएगा, जिसके बाद अगले हफ्ते तक मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा।