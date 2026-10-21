NewsBytesExplainer: क्या केवल डीजल के लिए भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्यों गए जामनगर?

अमेरिका में डीजल की कीमतें करीब 155 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। इसके चलते ट्रक ड्राइवर, किसान और कारोबारी परेशान हैं।

3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ये मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप की पार्टी ये चुनाव हार सकती है।

इससे निपटने के लिए अमेरिका ने सिर्फ रूस से डीजल खरीद रहा है, बल्कि रूबियो के जामनगर दौरे को भी इसी से जोड़ा जा रहा है।