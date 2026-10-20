भारतीय महिला टीम ने तीसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, 3-0 से सीरीज क्लीन स्वीप की 

शफाली ने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे की गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वह 37 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।

उन्होंने 186.49 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 23वां अर्धशतक रहा। उन्होंने लगातार दूसरा पचासा लगाया।

साल 2026 में शफाली कमाल के फॉर्म में हैं। उन्होंने 27 पारियों में 39.64 की औसत से 991 रन बनाए हैं।