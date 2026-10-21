डोनाल्ड ट्रंप बोले- भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग पूरा हो चुका, यह पिछले समझौतों से अलग

रुबियो ने कहा, "दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं , केवल कुछ ही मुद्दों को सुलझाना बाकी है। मैं कहूंगा कि बिना किसी अंतिम समझौते के हम लगभग उतने ही करीब हैं जितना हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ ही चीजें बाकी हैं जिन्हें पूरा करना है। बाकी बचे मुद्दे जल्द ही सुलझ जाएंगे, जिससे घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा। शायद उसके बाद नेता इस पर हस्ताक्षर कर देंगे।"