हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन पर 2 अहम झटके लग गए थे।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आई हरमनप्रीत ने शफाली वर्मा (69) के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 और ऋचा घोष के साथ चौथे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती प्रदान की।

इस दौरान उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वह 41 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों से 91 रन बनाकर नाबाद रहीं।