हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (91*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 19वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 25 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम मुकाबले में 216/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही हरमनप्रीत की पारी और साझेदारी?
भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन पर 2 अहम झटके लग गए थे।
उसके बाद बल्लेबाजी पर आई हरमनप्रीत ने शफाली वर्मा (69) के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 और ऋचा घोष के साथ चौथे विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती प्रदान की।
इस दौरान उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वह 41 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों से 91 रन बनाकर नाबाद रहीं।
करियर
कैसा रहा है हरमनप्रीत का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
हरमनप्रीत ने साल 2009 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था।
वह अब तक 213 मैच की 190 पारियों में 30.61 की औसत और 111.96 की स्ट्राइक रेट से 4,438 रन बनाने में सफल रही हैं।
उनके बल्ले से 1 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है।
वह इस प्रारूप में भारत कप्तान स्मृति मंधाना (4,923) और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (4,758) के बाद तीसरी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज है।