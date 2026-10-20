पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय वनडे सीरीज: पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 09:16 pm Oct 20, 202609:16 pm

क्या है खबर?

त्रिकोणीय वनडे सीरीज 2026 के दूसरे मैच में मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 87 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने इस सीरीज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस मैच से पहले उसने श्रीलंका को 37 रन से हराया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302/9 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड 38.4 ओवर में 215 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।