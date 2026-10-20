दक्षिण अफ्रीका ने जोरदार वापसी की है (फाइल तस्वीर)

दूसरा टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंची दक्षिण अफ्रीका, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन आदर्श कुमार 09:50 pm Oct 20, 202609:50 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक कंगारू टीम ने 3 रन पर अपना एक विकेट खो दिया था। ट्रेविस हेड (1*) और स्कॉट बोलैंड (2*) क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर अभी 422 रन पीछे है। दक्षिण अफ्रीका ने तेम्बा बावुमा के शतक (179 रन) की मदद से पहली पारी 425/9 के स्कोर पर घोषित की।