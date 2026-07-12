अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य फिर बंद हो गया है

होर्मुज बंद, ईरान-अमेरिका के एक-दूसरे पर दोबारा हमले; क्या फिर होगी गैस और पेट्रोल की कमी?

लेखन आबिद खान 06:12 pm Jul 12, 202606:12 pm

क्या है खबर?

ईरान और अमेरिका के बीच जारी नाजुक युद्धविराम लगभग टूट गया है। अमेरिका ने आज ईरान में 140 ठिकानों पर हमला किया है। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत समेत 6 खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को भी दोबारा बंद कर दिया है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। समझते हैं ताजा हमलों का भारत पर क्या असर होगा।