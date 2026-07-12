होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर हमला: 11 भारतीय थे सवार, एक लापता; भारत ने की निंदा

बयान

भारत बोला- बातचीत कर निकाला जाए कूटनीतिक समाधान

विदेश मंत्रालय ने कहा, "ओमान के तट पर जहाज 'GFS गैलेक्सी' पर हुए हमले की निंदा करते हैं। सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को बचा लिया गया, जबकि एक लापता है। हम ओमानी अधिकारियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले चिंता की बात हैं। हम तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि शांति और स्थिरता लौट सके।"