प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज गायिका जानकी के निधन पर जताया शोक

प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज गायिका जानकी को दी श्रद्धांजलि, कहा- संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति

लेखन नेहा शर्मा 10:43 am Jul 12, 202610:43 am

क्या है खबर?

भारतीय संगीत जगत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। अपनी जादुई आवाज से दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वालीं दिग्गज गायिका एस जानकी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर दिवंगत गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जाना कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।