अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला, तेहरान ने खाड़ी देशों पर दागी मिसाइलें; होर्मुज बंद

ईरान

ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई देशों को बनाया निशाना

IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। वहीं, कतर ने बताया कि उसके सशस्त्र बलों ने देश को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां ईरान से दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोनों का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही हैं। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं।