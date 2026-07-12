हीथर नाइट ने किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, जानिए कैसा रहा करियर
क्या है खबर?
इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स में चल रहा एकमात्र महिला टेस्ट उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इस फैसले के साथ ही इंग्लिश क्रिकेट के सबसे शानदार करियर में से एक का अंत हो जाएगा। हीथर नाइट ने 2010 में 18 साल की उम्र में चोटिल सारा टेलर की जगह भारत के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
बयान
नाइट ने संन्यास को लेकर क्या दिया बयान?
नाइट ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के माध्यम से जारी बयान में कहा, "लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक टेस्ट के साथ खेल को अलविदा कहना बिल्कुल सही फैसला लग रहा है। यह एक अद्भुत और जादुई यात्रा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लंबे समय तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने और टीम का नेतृत्व करने का सम्मान मिलेगा। मुझे इस खेल ने जो यादें, दोस्त और अनुभव दिए हैं, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी।"
शुभकामनाएं
नाइट ने साथी खिलाड़ियों को दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं
उन्होंने आगे कहा, "टीम इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है और युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह टीम आगे भी नए मुकाम हासिल करेगी। मैं हमेशा एक प्रशंसक के रूप में इस टीम का समर्थन करती रहूंगी।" उन्होंने कहा, "लॉर्ड्स का मैदान मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि यहीं हमने 2017 में विश्व कप जीता था। यहां आखिरी मैच खेलना मेरे लिए बेहद खास और गर्व का क्षण है।"
प्रदर्शन
नाइट का बतौर कप्तान कैसा रहा प्रदर्शन?
नाइट ने 9 वर्षों में 199 मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की, लेकिन पिछले साल एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सभी प्रारूपों में 16-0 से मिली करारी हार के साथ उनकी कप्तानी का निराशाजनक अंत हुआ। इसके बावजूद, वह बल्लेबाजी इकाई का अभिन्न अंग बनी रहीं और इस साल उन्होंने अपना 7वां महिला टी-20 विश्व कप खेला। नाइट 4 वनडे विश्व कप भी खेल चुकी हैं और 2020 में तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली इंग्लिश क्रिकेटर बनीं।
करियर
कैसा रहा नाइट का अंतरराष्ट्रीय करियर?
नाइट ने इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट मैचों की 26 पारियों में 40.66 की औसत से 976 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 160 वनडे मैचों में 35.54 की औसत से 4,372 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने 145 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 27.66 की औसत से 2,656 रन अपने नाम किए हैं। इस प्रारूप में उन्होंने एक शतक और 10 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।
भविष्य
नाइट भविष्य में क्या निभाएंगी भूमिका?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद नाइट अब प्रशासनिक भूमिका में नजर आएंगी। उन्हें 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजी लंदन स्पिरिट की महिला टीम का जनरल मैनेजर (GM) नियुक्त किया गया है। उन्होंने महिला हंड्रेड के 2026 संस्करण में खेलने से मना कर दिया था। नाइट से ठीक पहले उनकी साथी खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट ने भी इसी टेस्ट के बाद संन्यास लेने की घोषणा की थी। ऐसे में यह टेस्ट दोनों खिलाड़ियों का आखिरी मुकाबला होगा।