हीथर नाइट ने किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, जानिए कैसा रहा करियर

बयान

नाइट ने संन्यास को लेकर क्या दिया बयान?

नाइट ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के माध्यम से जारी बयान में कहा, "लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक टेस्ट के साथ खेल को अलविदा कहना बिल्कुल सही फैसला लग रहा है। यह एक अद्भुत और जादुई यात्रा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लंबे समय तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने और टीम का नेतृत्व करने का सम्मान मिलेगा। मुझे इस खेल ने जो यादें, दोस्त और अनुभव दिए हैं, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी।"