कई देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की लंबी हो रही सूची

क्या है खबर?

बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ (EU) की ओर से तैयारी की जा रही है। 27 देशों वाले EU में इसको लेकर विशेषज्ञ समिति सोमवार को अपनी सिफारिशें सौंपने वाली है। यूरोपीय देशों की यह प्रयास दुनियाभर में इसी तरह के उपायों को लागू करने या प्रस्ताव के बाद शुरू हुई। AFP के अनुसार, इस सूची में 20 से ज्यादा देश शामिल है, जिनमें से 5 में पहले से ही पाबंदियां लागू हैं।