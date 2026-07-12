सरकार पहली बार निजी कंपनियों को देगी मिसाइल बनाने की अनुमति- रिपोर्ट

रिपोर्ट

प्रलय मिसाइलों के निर्माण में भी शामिल होंगी निजी कंपनियां- रिपोर्ट

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय जल्द ही निजी क्षेत्र की कंपनियों और निगमों जैसे आईकॉम, अडाणी, भारत फोर्स, टाटा समूह और महिंद्रा जैसे समूहों से 180 से 200 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु एक अनुरोध जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, अस्त्र मिसाइल के बाद अगले चरण में 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के उत्पादन में भी निजी कंपनियों को शामिल किया जा सकता है।