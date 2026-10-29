OpenAI ने ChatGPT डॉट एजेंट्स में जोड़ा नया फीचर, अब मैसेज भेजकर दे सकेंगे निर्देश
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने डॉट एजेंट्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए अमेरिकी प्रो यूजर्स अब उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे। कंपनी ने इस सुविधा का शुरुआती परीक्षण शुरू किया है। इसके तहत यूजर्स अपने डॉट को काम सौंपने के साथ जरूरी जानकारी भी भेज सकते हैं। इसमें लिखे हुए मैसेज, फोटो और आवाज के जरिए भेजे गए नोट शामिल हैं। यह सुविधा डॉट एजेंट्स के इस्तेमाल को और आसान बनाने के लिए लाई गई है।
निर्देश
मैसेज के जरिए दे सकेंगे निर्देश
नई सुविधा की मदद से यूजर्स अपने डॉट को टेक्स्ट मैसेज भेजकर किसी काम की जिम्मेदारी दे सकते हैं।
वे फोटो या आवाज के जरिए भी जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा, डॉट एजेंट्स सौंपे गए काम से जुड़े अपडेट खुद भी संदेश के जरिए भेज सकेंगे।
OpenAI के मुताबिक, इससे यूजर्स को बार-बार ऐप खोलने की जरूरत कम होगी और वे अपने काम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
सुरक्षा
सुरक्षा के लिए किए गए खास इंतजाम
OpenAI ने बताया कि डॉट एजेंट्स में मैसेजिंग सुविधा देने के लिए उसने लिंक के साथ साझेदारी की है।
कंपनी का कहना है कि इस सुविधा की सुरक्षा जांच के लिए कई स्तरों पर परीक्षण किए गए हैं। इसके मुताबिक, यूजर केवल अपने डॉट को संदेश भेज सकेगा और डॉट भी केवल उसी यूजर से संपर्क करेगा।
डॉट की मेमोरी में सेव जानकारी ChatGPT और टेक्स्ट बातचीत, दोनों में उपलब्ध रहेगी, जिससे बातचीत का संदर्भ बना रहेगा।
इस्तेमाल
फिलहाल केवल अमेरिकी प्रो यूजर्स कर सकेंगे इस्तेमाल
डॉट एजेंट्स की टेक्स्ट मैसेजिंग सुविधा फिलहाल अमेरिका में ChatGPT प्रो यूजर्स के लिए शुरू की गई है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए ChatGPT में डॉट की प्रोफाइल खोलकर टेक्स्टिंग का विकल्प चुनना होगा। आईफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए आईमैसेज और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए RCS चालू होना जरूरी है।
दूसरी ओर, एंथ्रोपिक भी अपने क्लॉड ड्यूएट एजेंट पर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल उसके लिए अमेरिकी यूजर्स को इंतजार करना पड़ सकता है।