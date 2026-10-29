OpenAI ने डॉट एजेंट्स के लिए शुरू की नई सुविधा

OpenAI ने ChatGPT डॉट एजेंट्स में जोड़ा नया फीचर, अब मैसेज भेजकर दे सकेंगे निर्देश

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:39 pm Oct 29, 202612:39 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने डॉट एजेंट्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए अमेरिकी प्रो यूजर्स अब उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे। कंपनी ने इस सुविधा का शुरुआती परीक्षण शुरू किया है। इसके तहत यूजर्स अपने डॉट को काम सौंपने के साथ जरूरी जानकारी भी भेज सकते हैं। इसमें लिखे हुए मैसेज, फोटो और आवाज के जरिए भेजे गए नोट शामिल हैं। यह सुविधा डॉट एजेंट्स के इस्तेमाल को और आसान बनाने के लिए लाई गई है।