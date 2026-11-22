नेपाल के प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं

बालेन शाह ने विदेश दौरों पर लगाई थी रोक; अब क्यों भारत आए, कैसे बदला रुख?

लेखन आबिद खान 05:54 pm Nov 22, 202605:54 pm

क्या है खबर?

मार्च, 2026 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने राजनीति के पुराने तौर-तरीकों को बदलने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने कुछ शुरुआती आदेशों में ही विदेशी दौरों पर रोक लगाई थी और मंत्रियों-अधिकारियों को भी विदेशी मंत्रियों से मुलाकात न करने को कहा था। वे खुद नेपाल आए कई विदेशी अधिकारियों से नहीं मिले थे। इसके कुछ ही महीनों बाद बालेन आज पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं। आइए इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं।