नेपाली विदेश मंत्री का भारत दौरा: बोले- हम एक ही नदी की संतान; ये समझौते हुए

भारत का बयान

जयशंकर ने बताए भारत-नेपाल सहयोग के क्षेत्र

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "भारत और नेपाल के बीच बहुत खास रिश्ता है, जो लोगों के बीच अच्छे संबंधों, सीमा पार संबंध और साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है। यह साझा भरोसे, अच्छी भावना और आपसी फायदे पर टिका है। हमारे आपसी व्यापार संबंध, वाणिज्य, निवेश, ऊर्जा, विकास सहयोग, शिक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़े हैं। आज हमारे पास इसे कई दूसरे क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का मौका है।"