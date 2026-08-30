नेपाल बाढ़ में भारत बना 'संकटमोचक': 191 जिंदगियां बचाईं, भेजी 68 टन मदद

हाइड्रो पावर सुरंगों में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और विशेषज्ञ नेपाली टीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बाढ़ ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के रास्ते में पड़ने वाली सड़कों और पुलों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। भारत की टीमों ने हवाई सर्वेक्षण किया है और एक नए स्टील पुल के पुर्जे पहुंचा दिए हैं। जल्द ही ऐसे और भी पुल बनाने की योजना है ताकि समुदायों को फिर से जोड़ा जा सके। अब तक नेपाली बचावकर्मियों ने 191 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया है।