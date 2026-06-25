आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किए गए प्रधानमंत्री, भारत के सामने क्या हैं दुविधाएं?

जरूरी

क्या कोई प्रतिनिधि भेजेगा भारत?

माना जा रहा है कि सरकार एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को ईरान भेज सकती है। ये फैसला भारत के पूर्व दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। साथ ही बाहरी दबावों के बावजूद ईरान के साथ संबंध बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा। खामेनेई दुनियाभर के शिया मुसलमानों के प्रमुख भी थे। ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान भारत में रहते हैं। इसके चलते अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी और अहम हो जाती है।