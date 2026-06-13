आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 9 जुलाई को होगा, मशहद में दफनाए जाएंगे

रिपोर्ट

खामेनेई के साथ पारिवारिक सदस्यों के शव भी दफनाए जाएंगे

रिपोर्ट के मुताबिक, 4 और 5 जुलाई को तेहरान में इमाम खुमैनी मोसल्ला में विदाई समारोह होगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को कोम शहर में जनाजा जुलूस। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के पास खामेनेई को दफनाया जाएगा। इस दौरान खामेनेई के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों- डॉक्टर मिस्बाह अल-हुदा बाकेरी कानी, सैयदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद अदेल और जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी को भी दफनाया जाएगा।