आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 9 जुलाई को होगा, मशहद में दफनाए जाएंगे
क्या है खबर?
अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का शव 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। उन्हें मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। आधिकारिक घोषणाओं और सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 4 जुलाई से ही अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले राजधानी तेहरान में सार्वजनिक जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को शियाओं के पवित्र शहर कोम में भी जुलूस निकाले जाएंगे।
रिपोर्ट
खामेनेई के साथ पारिवारिक सदस्यों के शव भी दफनाए जाएंगे
रिपोर्ट के मुताबिक, 4 और 5 जुलाई को तेहरान में इमाम खुमैनी मोसल्ला में विदाई समारोह होगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को कोम शहर में जनाजा जुलूस। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के पास खामेनेई को दफनाया जाएगा। इस दौरान खामेनेई के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों- डॉक्टर मिस्बाह अल-हुदा बाकेरी कानी, सैयदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद अदेल और जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी को भी दफनाया जाएगा।
हमला
अमेरिकी हमले में मारे गए थे खामेनेई
इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में अयातुल्ला के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। उस समय वह कार्यालय में ही मौजूद थे। उस हमले में अयातुल्ला के अलावा उनकी बेटी, दामाद, पोती और बहू के साथ कई शीर्ष ईरानी अधिकारियों की भी मौत हो गई थी। वे 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति और 1989 से मृत्यु तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता रहे।