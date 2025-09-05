दिल्ली पुलिस ने जासूसी कैमरे से महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले पायलट को गिरफ्तार किया

पुलिस ने बताया कि 30 अगस्त को किशनगढ़ गांव की एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि रात करीब साढ़े 10 बजे वह गांव के शनि बाजार में मौजूद थी, तभी उसने एक व्यक्ति को लाइटर के आकार के छिपे हुए कैमरे से उसकी बिना सहमति के आपत्तिजनक वीडियो बनाते देखा। शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77/78 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।

जांच

पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को पकड़ा

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम गठित की, जिसने जांच के दौरान इलाकों की CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की और आरोपी की तस्वीर निकाली। मुखबिर की सूचना और टीम के प्रयासों के बाद उसे शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम जिले के किशनगढ़ पुलिस थाने के कर्मियों ने पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि वह अविवाहित है और निजी एयरलाइंस में पायलट है। उसने निजी संतुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कबूली है।