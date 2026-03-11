भारत कहां-कहां से खरीदता है कच्चा तेल और गैस?

ईरान युद्ध के बीच देश में गैस की किल्लत सामने आने लगी है। कई राज्यों में वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं, कुछ शहरों में रसोई गैस को लेकर भी लंबी-लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि ईरान ने हार्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। भारत भी इस रास्ते के जरिए कच्चे तेल और गैस का आयात करता है।

आयात कितनी गैस और कच्चा तेल आयात करता है भारत? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। वहीं, प्राकृतिक गैस के मामले में भी कम से कम आधी जरूरत विदेशों से आयात के जरिए पूरी होती है। भारत फिलहाल द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का चौथा सबसे बड़ा और LPG का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। यही वजह है कि आपूर्ति में मामूली व्यवधान से भारत तुरंत प्रभावित होता है।

देश किन देशों से कच्चा तेल खरीदता है भारत? भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है, ताकि स्रोतों में विविधता बनाई जा सकी और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता न हो। फिलहाल रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। फरवरी 2026 तक रूस से भारत को निर्यात लगभग 1.04 मिलियन बैरल प्रति दिन था। सऊदी अरब भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो प्रतिदिन लगभग 1.01 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करता है।

Advertisement

Advertisement

गैस किन देशों से गैस खरीदता है भारत? कतर ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रमुख LNG आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत का लगभग आधा LNG आयात कतर से होता है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला भी भारत के प्रमुख LNG निर्यातक देश हैं। वहीं, अगर LPG की बात करें, तो इसका ज्यादातर हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। सऊदी अरब, UAE और कतर से भारत की कुल आयातित LPG का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आता है।

देश देश में कहां होता है तेल-गैस का उत्पादन? भारत कच्चे तेल की लगभग 12-15 प्रतिशत और गैस की लगभग 50 प्रतिशत जरूरत घरेलू स्तर पर ही पूरी कर लेता है। ज्यादातर गैस-तेल अरब सागर में स्थित मुंबई हाई से निकाली जाती है, जिसका संचालन सरकारी स्वामित्व वाली ONGC के पास है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। राजस्थान का बाड़मेर बेसिन, असम का दिग्बोई, गुजरात का कैम्बे बेसिन में भी रिफाइनरियां हैं।