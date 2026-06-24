NewsBytesExplainer: ईरानी तेल पर अमेरिकी छूट से भारत को कितना फायदा, क्या हैं चुनौतियां?

छूट

क्या है अमेरिका का छूट से जुड़ा आदेश?

अमेरिका के वित्त विभाग ने 22 जून को आदेश जारी कर कहा कि 21 अगस्त तक ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों के प्रोडक्शन, डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी जाती है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने का भी वादा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के समझौते (MoU) के तहत ईरान को यह छूट मिली है। ईरान ने इसके बदले होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को प्रभावित नहीं करने का वादा किया है।